【シカゴ共同】プロ野球ヤクルトから米大リーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（25）が22日、本拠地シカゴで入団記者会見に臨み「ものすごく興奮している。この球団に最大限貢献したい」と意気込みを語った。