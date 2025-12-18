AIがCT画像を解析するシステム「ERATS」の画面救急医療で生死を分ける「止血」をいち早く的確にしようと、大阪急性期・総合医療センター（大阪市住吉区）は23日までに、患者のエックス線CT画像を人工知能（AI）で分析し、負傷部位を短時間で特定するシステムの臨床研究を始めた。わずか10秒以内で判定が可能で、迅速な治療が期待できるという。センターによると、ショック症状を伴うような大量出血が30分続けば死亡率は50％に