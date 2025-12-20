シカゴ・ホワイトソックスと契約した村上宗隆（25）が入団会見を行い「どんな相手だろうと立ち向かい諦めません。この球団に最大限貢献したいと思います」とメジャーでの活躍を誓った。【写真を見る】Wソックス 村上宗隆 入団会見「勝つこと 成長すること 挑み続けること」球団再建を誓う「勝ちに向かってストーリーを作り上げる」ヤクルトからポスティング制度でMLB移籍を目指していた村上は22日（日本時間）にシカゴ・ホワイトソ