NY株式22日（NY時間13:00）（日本時間03:00） ダウ平均48433.71（+298.82+0.62%） ナスダック23448.81（+141.19+0.61%） CME日経平均先物50420（大証終比：00.00%） 欧州株式22日終値 英FT100 9865.97（-31.45-0.32%） 独DAX 24283.97（-4.43-0.02%） 仏CAC40 8121.07（-30.31-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.503（+0.019） 10年債 4.165（+0.018） 30年債 4.838（+0.0