ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５４億円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。グレーのスーツに紫色のネクタイを締めて登場した村上。会見開始直後には約５０人の報道陣が集まった中で、契約書にサインして笑顔を見せ、会場は拍手で包まれた。用意された背番号「５」のユニホームに袖を通した。その後