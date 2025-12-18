動画：『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』告知動画 毎年恒例のTBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』が、2025年大晦日の12月31日23:45から5時間15分にわたって生放送。今回、続報として総勢76組の豪華出演アーティストが発表された。 ■『CDTVライブ！ライブ』3大Fes.のフィナーレは“年越しカウントダウンFes.” 『CDTVライブ！ライブ』では12月の3週にわたっ