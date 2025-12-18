米大リーグのホワイトソックスは２１日、ヤクルトから村上宗隆内野手（２５）を獲得したと発表した。ポスティングシステムによる移籍で、総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）の２年契約。背番号は「５」に決まった。譲渡金は６５７万５０００ドル（約１０億３９００万円）の見込みで、出来高の付帯条件によってさらに上昇する。２２日午前１１時（日本時間２３日午前２時）から本拠地シカゴで入団記者会見を行う。日本