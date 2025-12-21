大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）が22日（日本時間23日）、シカゴにある本拠レート・フィールド内で入団会見を行い、英語での自己紹介を披露した。報道陣、関係者らが約50人、テレビカメラ11台が集結した中、スーツ姿でゆったりとした足取りで会見場入りした村上。時折笑顔を見せて着席。その後、契約書にサインし、背番号「5」のユニホームと帽子を手渡されると、笑顔で着用して記念撮影を行