きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばに上昇。１００日線、２００日線の水準でサポートされており、１１月に入ってからのリバウンド相場を持続している。一方、ポンド円は先週末の急伸から上げ一服となっているものの、２１１円台と２００８年以来の高値で推移。 きょうは第３四半期の英ＧＤＰ確報値が公表されていたが、改定値から変わらず、前期比０．１％の