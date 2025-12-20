23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万290円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては112.39円安。出来高は4051枚となっている。 TOPIX先物期近は3408.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.33ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物