高市首相や小泉防衛相が出席して22日、自衛官の処遇改善に関する閣僚会議が開かれ、自衛官の給与の基準となる「俸給表」の改定を、1年前倒して2027年度に行うことを決めた。首相官邸で開かれた関係関係会議で、小泉防衛相は、自衛官の処遇改善に関する基本方針の進捗（しんちょく）状況などを説明した。高市首相は、「全ての隊員が高い士気と誇りを持って国防という崇高な任務にあたることができる環境を、不断に整備していく必要