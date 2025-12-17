村上のホワイトソックス入りが決まり、低迷するホ軍ファンも左の強打者補強を歓迎。村上獲得の狙いや、球団事情、活躍の秘訣（ひけつ）などを地元紙のホ軍番記者が分析した。≪シカゴ・トリビューンラモンド・ポープ記者≫ホワイトソックスにとって明らかに大きな出来事だ。ここ数年、ずっとパワーを求めてきたし、実際に必要だった。彼の実績を考えれば、本当に良い補強になる可能性がある。2年契約は、彼にとっては大リ