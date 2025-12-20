きょう未明、東京・品川区のアーケード商店街で火災が発生しました。消防などによりますと、きょう（23日）午前0時ごろ、品川区中延3丁目にある「中延商店街」の酒店から出火し、消防車など35台が出動して消火にあたっていますが、火はまだ消し止められていません。火元とみられる2階建ての酒店が焼けたほか、隣接する建物など5棟に延焼し、あわせて150平方メートルが焼けたということです。この火事で40代の男性が煙を吸い込み、