レッドソックスはカージナルスから通算172本塁打のウィルソン・コントレラス内野手（33）をトレードで獲得した。レ軍側は金銭800万ドル（約12億5600万円）も受け取り、交換要員として若手3投手が移る。今季135試合で打率・257、20本塁打、80打点の右打ちの元捕手で、昨季は一塁でプレーした。レ軍は巨人・岡本の獲得に興味を示していたが、一塁手の獲得で今後の交渉に影響する可能性がある。