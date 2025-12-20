日銀が利上げをしたあとも止まらない円安。22日は一時、1ドル＝157円台後半まで下落しました。円安などによる物価上昇＝インフレが進む一方、株価は好調で、専門家は「株高不況」「株を持たない家計に打撃が集中しやすい」と指摘しています。喜入友浩キャスター「クリスマスイブまであと2日。東京・上野公園で行われているクリスマスマーケット。平日にもかかわらず、多くの人でにぎわっています」数々のイルミネーションに彩られ