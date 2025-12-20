オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件をめぐり、地元当局は、犯行に関する捜査資料を公開しました。この事件は14日、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」を祝うイベントが開かれていたシドニーのビーチで、親子2人が銃を乱射し、15人が死亡したものです。ロイター通信などによりますと、地元当局はこの親子の犯行に関する捜査資料を公開しました。資料には、親子が車に積んでいた手作りの過激派組織「