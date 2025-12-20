アメリカの物価が高止まりする中、首都・ワシントン近郊ではクリスマスを前に、子どもたちにプレゼントなどが無料で贈られるイベントが開かれました。メリーランド州で20日、経済的に助けを必要としている家庭などを対象にクリスマスイベントが開かれ、子どもたちにプレゼントが無料で贈られました。受け取った子ども「みて、トラック！」受け取った子ども「このお人形好き！（Q．自分で選んだの？）うん」アメリカではトランプ関