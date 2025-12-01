¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÈÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê£²£¹¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î£²£²Æü¤«¤é£²£µÆü¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç?¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½»Ç·¹¾£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Áª¼ê¤Ï£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡á¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡áÆÇÅçÀ¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾®Ìî¤ÈÀ¾¶¶¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿