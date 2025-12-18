きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっており、ユーロドルは１．１７７０ドル近辺まで上昇している。リバウンド相場が続いているが、先週に上値を抑えられた１．１８ドルを回復できるか注目される。 ストラテジストは、欧州の政策当局者にとって、対ドルのユーロ相場よりも対人民元のユーロ相場の方が大きな考慮事項になる可能性があると述べている。ＥＣＢの予測によると、ユーロ