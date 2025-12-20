赤色灯22日午後8時半ごろ、青森市石江の国道7号で横断歩道を歩いていた男女2人が軽乗用車にはねられた。2人は病院に搬送されたが、男性は胸部外傷、女性は骨盤骨折などにより、死亡が確認された。青森署によると、運転していたのは市内の女性（53）で、車側の信号は青、歩行者の信号は赤だった。署が事故当時の詳しい状況を調べている。現場はJR新青森駅に近い商業施設などが並ぶ地域。