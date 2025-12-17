ボートレース下関の「サンケイスポーツ杯準優進出バトル」は２２日、準優進出戦が行われた。田口節子（４４＝岡山）は５日目３Ｒ、豪快な３コースまくりで白星ゲット。準進戦８Ｒでは４カドから外に対して伸び返すと、１Ｍは差しのハンドル。道中は岡田憲行と激しい２着争いとなったが、パワーで競り勝った。「３日目から足は全く問題ない。相当出ています。あとは冷えた時の乗り心地だけですね。５日目前半は気温に合ってい