ボートレース若松の「魔法少女まどか☆マギカ」杯は２３日、予選３日目が行われた。前田篤哉（２９＝愛知）は５Ｒをイン逃げ快勝。２日目から３連勝で得点率トップに浮上した。「インから伸び返したし舟も返ってくる。全体的にいい。前操者の沖島広和さんが仕上げてくれている。もうこのままと思う」と仕上がりは完調域に入っている。昨年は１６優出４Ｖも今年は６優出で３Ｖ。「優出回数が今年は少なかったし、たまたま１号