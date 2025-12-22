ASモナコは22日、日本代表MF南野拓実が前十字靭帯断裂と診断されたと報告した。全治は明らかにしていないが、長期離脱が予想される。21日に行われたフランス・カップ1回戦、オセールとの試合にスタメン出場した南野は、途中で左膝を負傷し36分に交代。ピッチに倒れ込み、顔を両手で覆い担架で運ばれることとなった。検査の結果、左膝の前十字靭帯を断裂。来年6月のワールドカップの出場が厳しいものとなった。モナコはクラブ公式サ