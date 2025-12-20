ボートレース芦屋の「ルーキーシリーズ第２４戦スカパー！・ＪＬＣカップ」は２２日、準優勝戦が行われた。中山翔太（２１＝三重）は準優１０Ｒ、２コースから道中逆転で２着に食い込み優出を決めた。道中は先頭に迫るなど強力な舟足をアピールした。相棒３５号機は２節前のＶ機で近況右肩上がりだ。ピット内でも評判の舟足で「仕上がりはいいと思う。どこがめっちゃいいとかはなくて全体にバランスが取れていい仕上がり。乗