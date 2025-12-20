慌ただしく過ぎていく年末年始だからこそ、心を整える時間を大切にしたいもの。THE ALLEYから、日本の盆栽が持つ静けさと余白の美しさを表現した新春限定ドリンクが登場します。お茶の香りと丁寧に向き合うことで生まれる、穏やかなひととき。新しい一年のはじまりに、気持ちをそっとリセットしてくれる一杯が、日常に静かな余韻をもたらしてくれます♡ 盆栽の世界観を映した新春限定ラテ 新春限定「盆栽ラテ」は、見た目