高校生、大学生の自由な発想が宇宙へ。宇宙ビジネス人材育成プログラムの発表会が行われました。21日、東京・日本橋で開催された高校生や大学生を対象にした宇宙教育プログラム「宇宙教育プログラム 実験結果報告会」。東京理科大学と宇宙ビジネスに力を入れる大分県が中心となり、将来、宇宙産業をけん引する人材の育成を目指す取り組みです。宇宙ビジネスは成長を続ける一方で、人材不足が浮き彫りとなっています。国内の宇宙産