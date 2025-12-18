２２日、第１０回中国北京国際美術ビエンナーレの記者会見。（北京＝新華社記者／李卓璠）【新華社北京12月22日】中国北京市で29日に開幕する第10回中国北京国際美術ビエンナーレの記者会見が22日、同市内で行われた。今回のテーマは「共生」で、美術の相互理解を通じて人類運命共同体の構築を進める。テーマ展や国別展、特別展を開き、120近くの国・地域の現代美術作品約600点を展示。作品は絵画や彫刻、インスタレーショ