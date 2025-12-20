22日発表された新年のお年玉に関する調査結果は、約4割がキャッシュレス決済でもらいたいと答えるなど世相を反映する結果となりました。2025年も残すところ、あとわずか。そろそろお年玉の準備を始める人も多いのではないでしょうか。調査会社インテージは22日、お年玉に関する調査結果を発表しました。新年にお年玉をあげる予定がある人の割合は調査開始以降、5割弱でほぼ変わらない中、予算総額は平均2万4039円と2024年から736円