オウム真理教の後継団体「アレフ」の東京・杉並区の施設内から、松本智津夫元死刑囚の写真が見つかったことがわかりました。公安調査庁は「アレフ」の活動状況を調べるため継続的に立ち入り検査を行っていて、先月、杉並区の施設も対象となりました。その後の取材で、施設内からオウム真理教教祖の麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の写真が見つかったことがわかりました。一方、横浜の施設では今年5月、松本元死刑囚と、次男の