今年4月、俳優の広末涼子さんが新東名高速道路で起こした事故をめぐり、検察は広末さんを過失運転傷害の罪で略式起訴しました。起訴状によりますと、広末さんは時速185キロで車線を変更していて、これまでの取り調べに対し、事故当時の状況について「ぼーっとしていた」と話しているということです。また、搬送先の病院での看護師に対する傷害容疑については不起訴処分としました。