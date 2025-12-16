２２日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、高市早苗首相が就任して以降１０円近く円安となり、日銀が１２月１９日に利上げを決定しても、円安が止まらないことを伝えた。出演したＴＢＳスペシャルコメンテーター星浩氏は「利上げをした直後に円が２円も安くなるのは非常に珍しいことですよね。明らかにマーケットに見透かされてる」と指摘した。「本来は利上げをして、円高になって、物価高が是正される流れを見込んでいたのに、