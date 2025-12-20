中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月22日】中国商務部は22日、欧州連合（EU）原産の輸入乳製品に対する反補助金調査の暫定裁定を発表した。23日から関税保証金による暫定的な反補助金措置を実施する。同部の報道官は次のように述べた。商務部は2024年8月21日、中国乳業協会と中国乳製品工業協会の申し出に応じ、EU産輸入乳製品に対する反補助金調査を開始した。調査は一貫して公平、公正、公開、透明の原