山東省滕州（とうしゅう）市のガソリンスタンドで給油するスタッフ。（資料写真、滕州＝新華社配信／孫楊）【新華社北京12月22日】中国国家発展改革委員会は22日、国内のガソリンとディーゼル燃料の価格を23日午前0時から1トン当たりそれぞれ170元（1元＝約22円）、165元引き下げると発表した。国際原油価格の変動を受けた措置としている。