【METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド】 12月19日16時より魂ウェブ商店にて予約開始 2026年6月 発送予定 価格：23,100円（税込み） BANDAI SPIRITSは、フィギュアブランド「METAL ROBOT魂」シリーズより「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」が立体化し、「プレミアムバンダイ」内の魂ウェブ商店にて現在予約受付中。 本商品