【C.A.T. HK416A5 AEG】 12月19日発売 価格：66,550円 開発：SPARK（AIRSOFT97） 全長：730mm/830mm（ストック展開時） 銃身長：250mm 重量：2740g（本体のみ） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 装弾数：130発 推奨バッテリー：7.4V 30Cリポバッテリー 種別：アサル