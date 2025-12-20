高市首相が日本のコンテンツの世界展開に向け映画・音楽界の関係者らと意見を交わしました。首相官邸での意見交換会には、歌手のこっちのけんとさん、タレントのデーモン閣下さん、ミュージシャンの小室哲哉さん、ラッパーのAwichさん、現代美術家の村上隆さん、アニメ映画監督の押井守さんらが出席しました。高市首相は「素晴らしい日本のコンテンツ力を、世界中に展開したい」と述べました。