日本国籍取得の要件が変わるかもしれません。現在、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間は「5年以上」とされていて、原則10年以上である「永住許可」よりも要件が緩く、「逆転現象」が指摘されています。こうしたなか、政府関係者によると、政府は「帰化」に必要な居住期間の要件を「原則10年以上」に引き上げる方向で検討していることが分かりました。政府は、国籍法の改正はせずに運用で対応するということです