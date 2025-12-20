【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比110.60ドル高の4万8245.49ドルを付けた。中国向けの半導体の出荷を開始する予定だと報じられた米半導体大手エヌビディアに買い注文が集まり、相場を押し上げた。