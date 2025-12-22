フランス１部のモナコは２２日、フランス・カップで左膝を痛めて負傷交代した日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が検査の結果、前十字靱帯（じんたい）断裂と診断されたと発表した。全治は明らかにされていない。来年６月に開幕するワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会への出場は厳しい状況となった。発表を受け、ＳＮＳもショックや落胆の色が広がり、「南野まじか…」、「辛すぎるだろ…」、「きつい」、「代表もめっちゃ痛手