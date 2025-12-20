22日未明、静岡県長泉町の会社兼住宅に複数の男が押し入り、80代の夫婦の手を縛るなどして現金およそ1000万円を奪い、逃走しました。現場付近の防犯カメラには、頭にフードのようなものをかぶる3人組の姿が。逃げた男らはいずれも▼身長170センチ以上の細身で、▼20代から30代とみられ、▼黒っぽい服装で▼目出し帽をかぶっていたということです。