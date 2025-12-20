徳島市で支給されていたのは賞味期限が切れた食品でした。徳島市によると、おととし5月から今月にかけ、生活保護の受給者ら、生活困窮者59人に賞味期限切れのパンなど、災害用の備蓄食品を支給していたということです。さらに、「体調が悪くなった場合、自己責任であることを理解しています」という同意書にサインさせていました。徳島市は緊急措置として実施したということですが、不適切だったとして、今後、賞味期限の切れた備