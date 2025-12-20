ロシアの首都モスクワで爆発があり、ロシア軍の中将が死亡しました。ロシア通信などによると、22日朝、モスクワで車の下に仕掛けられた爆発物が爆発し、これにより、ロシア軍参謀本部のファニル・サルワロフ中将が死亡したということです。ロシア連邦捜査委員会は、爆発物をつかった殺害事件とみて調べを進めていて、「ウクライナの諜報機関が関与した可能性がある」としています。