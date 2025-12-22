H3ロケット8号機が22日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、搭載していた人工衛星を予定の軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。H3ロケット8号機は22日午前10時51分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。JAXAによりますと日本版GPS衛星「みちびき5号機」を切り離す約5分前の午前11時15分ごろ、機体の第2段エンジンの燃焼が始まり、まもなく停止。「みちびき5号機」を予定の軌道に投入でき