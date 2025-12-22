お義母さん、東京でよっぽど嫌なことがあったのでしょうか…親の仇のような物言いですね…。ここまでは大人しく聞いていた彼が、このあと反撃を開始！最悪の顔合わせとなるのです…。【まんが】都会を憎んでいる義母(ウーマンエキサイト編集部)