1984（昭和59）年12月23日、千葉県船橋市の中山競馬場で行われた有馬記念でシンボリルドルフ（岡部幸雄騎乗）が優勝した。この年は史上初の無敗の三冠馬となり、有馬記念で「4冠」を達成。翌年は天皇賞・春、ジャパンカップ、有馬記念を制し、G1レースで計7勝を挙げた。2011年に30歳の長寿を全うした。