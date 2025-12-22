モナコは22日、日本代表MF南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったことを発表した。南野は21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場したが、その試合中に左膝を負傷。数分間ピッチに倒れ込んだ後、顔を両手で覆い、担架で運ばれる事態となっていた。懸念されていた通り、検査の結果、長期離脱を余儀なくされることになってしまった。クラブは南野の早期復帰を祈り、「頑