上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられました。今年2回、心臓の検査のため入院。「無症候性心筋虚血」と診断され薬物治療を受けられていますが症状は比較的安定した状態だということです。また戦後80年の今年はたびたび先の大戦と向き合われました。上皇さまの近況について、全文を紹介します。（表記は宮内庁表記のまま）上皇陛下のご近況について（お誕生日に際し）令和7年12月19日 上皇職上皇陛下は、今年、92歳のお誕生日を