仙洞御所を散策される上皇さまと上皇后美智子さま＝8日、東京・元赤坂（宮内庁提供）上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられた。宮内庁によると、戦後80年の今年、天皇、皇后両陛下が硫黄島、沖縄、広島、長崎を巡った戦没者慰霊の訪問を見守り、薄れゆく「戦争の歴史」を伝えるテレビ番組を鑑賞するなどして、先の大戦に向き合った。体調面は5月に「無症候性心筋虚血」と診断され、新たな薬物治療を始めた。上皇さまは「忘れ