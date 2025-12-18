インタビューに応じる大和証券グループ本社の荻野明彦社長大和証券グループ本社の荻野明彦社長（59）は22日までに共同通信のインタビューに応じ、2026年度の春闘で5％程度の賃上げを検討すると明らかにした。「足元の物価動向を踏まえた賃上げを継続したい」と強調した。26年春入社の新卒採用者の初任給も引き上げる方針。賃上げは5年連続で、これまで計20％程度の賃上げを実現した。大卒総合職の初任給は30万円から31万円へ引