上皇さまがきょう（23日）、92歳の誕生日を迎えられました。今年は2度の入院をしながらも先の大戦と向き合ったほか、ライフワークのハゼ研究も続けられました。■この1年の体調上皇さまは、5月に無症候性心筋虚血（心臓の筋肉への血流が不十分になる状態）の疑いで、東大病院に5日間入院されました。その後も症状が改善しないことから、7月に投薬治療のため再び入院。検査では脈が速くなる「上室性不整脈」の症状も確認されました